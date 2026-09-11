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Участник СВО взял серебро на "Кубке героев", Таврида и Крым сегодня. 11 сентября 2026 года, утренний эфир

Чем Таврида и Крым живут сегодня. Гость: Кости Хейсканен – журналист, военкор.

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