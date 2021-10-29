В Хабаровске оглашен приговор по уголовному делу о крупном мошенничестве

В ходе предварительного следствия установлено, что в период с ноября 2017 года по июль 2019 года 46-летняя злоумышленница, работая представителем двух туристических компаний, которые были зарегистрированы на дочь и знакомую, совершала хищения денег клиентов и заемных денежных средств кредитных учреждений.