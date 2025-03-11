🌬 В Крыму ожидается сильный ветер Объявлено штормовое предупреждение. В пресс-службе МЧС региона уточнили, что 11 и 12 марта ветер усилится до 17-22 метров в секунду.
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🌬 В Крыму ожидается сильный ветер Объявлено штормовое предупреждение. В пресс-службе МЧС региона уточнили, что 11 и 12 марта ветер усилится до 17-22 метров в секунду.