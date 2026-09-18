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Боцман, немецкий музыкант и московский врач: как сложились судьбы детей из «Приключений Электроника»

Боцман, немецкий музыкант и московский врач: как сложились судьбы детей из «Приключений Электроника»

Музыкальная фантастика Константина Бромберга, снятая по мотивам повестей Евгения Велтистова, выходит на экраны уже почти пять десятилетий.

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