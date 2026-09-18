Боцман, немецкий музыкант и московский врач: как сложились судьбы детей из «Приключений Электроника»

Музыкальная фантастика Константина Бромберга, снятая по мотивам повестей Евгения Велтистова, выходит на экраны уже почти пять десятилетий.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Семечки, шашка и ...
- Бард Александр Но...
- ВН Серебряков объясн...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым