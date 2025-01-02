Медвежий угол
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Медвежий угол

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Свежие комментарии

  • Nina Roytvarf (Чёрная)
    Я не спорю, что нам лучше, чем вам. Да, у нас погибших гораздо меньше..А мой сын служит не в боевых частях, а занимае...А вот и самая бог...
  • вячеслав полыгалов
    Голев его фамилия!А вот и самая бог...
  • вячеслав полыгалов
    ЭТО КРЫСЫ!Я ВИДЕЛ КАК РАЗВОРОВЫВАЮТ ОБОРОННУЮ НАШУ СИЛУ!Я приворовывал!На водке деньги делал!Во времена СССР это была...А вот и самая бог...

А вот и самая богатая семья в России: Наворовано так, что поверить было сложно

А вот и самая богатая семья в России: Наворовано так, что поверить было сложно

Царьград Коллаж Царьграда. В этом году выяснилось, что самая богатая семья России весьма неприметна.

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Комментарии
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вячеслав полыгалов
ЭТО КРЫСЫ!Я ВИДЕЛ КАК РАЗВОРОВЫВАЮТ ОБОРОННУЮ НАШУ СИЛУ!Я приворовывал!На водке деньги делал!Во времена СССР это была бы статья за перепрадажу ворованного!ССУХОЙ ЗАКОН!Я после армии!СВЯТЫХ НЕТ!Хотя помню пацана!Молодого!Рано ушел!Пограничником был!Алексей!Правельный был!Года на 4 младше меня был!
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3 мин.
вячеслав полыгалов
Голев его фамилия!
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2 мин.
Nina Roytvarf
Я не спорю, что нам лучше, чем вам. Да, у нас погибших гораздо меньше..А мой сын служит не в боевых частях, а занимается взламыванием телефонов  у главарей Хамаса., это тоже очень важно.  Но самое главное отличие в том, что у нас народ сплочен (не считая очень небольшойчасти  отщепенцев), а в России, к сожалению нет. Отсюда все беды России.
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1 мин.

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