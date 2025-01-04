На Западе хотят создать консорциум, чтобы сохранить транзит газа через Украину Евросоюз пришел к выводу, что не сможет выжить без российского газа. Хотя Еврокомиссия начала накапливать запасы еще год назад, когда вместе с США заставили Украину отказаться от транзита, в этом году «голубое топливо» извлекается из подземных хранилищ гораздо активней, чем в прошлом. Об этом британский аналитик Александр Меркурис заявил в интервью кипрскому журналисту Алексу Христофору, передает корреспондент «ПолитНавигатора». Евросоюз пришел к выводу, что не сможет выжить без российского газа. Хотя Еврокомиссия начала... https://vkvideo.ru/video-66772954_456260700 «В результате они придумали новый план. Они сказали: давайте все-таки сохранять поставки газа, потому что в Европе его катастрофически не хватает. Это действительно так: цены уже растут. Поэтому они придумали новую идею. Давайте создадим энергетический консорциум, в который войдут Азербайджан, Турция и еще несколько стран ЕС. Консорциум будет покупать газ у России в самой России. Это позволит транспортировать газ через Украину… Другими словами, им все-таки нужен газ из российских трубопроводов, и они пытаются найти посредника, чтобы газ продолжал поступать, но при этом они разорвали бы соглашение с русскими о транзите», – сказал Меркурис.

ПРОСТО ВАЛЕРИЙ

Интересно, с какого перепуга половина человечества думает, что придёт к власти трамп и порядок наведет ??? Он кто ? Бог ?, так - нет. Волшебник ?!, таки тоже - нет, и все карты у него в рукаве - крапленые. Нет же, из каждого утюга и унитаза раздается- "...трамп, .....трамп.....трамп..." Так и что - Трамп ????? Он, может быть вообще до президентской табуретки не доберётся, ибо это - америка!, - самое уголовное государство в мире после мелкобритании. Список из 6-ти убитых президентов юсы о чем-то да говорит, и нет никаких оснований полагать, что игры в "судьба а-ля Кеннеди" там прекращены. Да и попытки отправить Трампа к праотцам только подтверждают это. А если и придет он к власти ? А Владимир Владимирович Путин вежливо пошлёт все его (явно антироссийские !!!) предложения - лесом ? Что тогда - трамп ? Всего лишь дешевый болтун! И, - как понимать фразу о покупке Херсона и Запорожья ? Что именно купить ??? России купить свои же исторические земли ? У кого купить ??? У просроченного наркофюрера или у трампа???? За какие деньги ?????? Чушь полная. Моё личное мнение (которое я НИ КОМУ НЕ НАВЯЗЫВАЮ !!!!), - нихрена в мире не изменится после 20-го января. Разве что, в Вашингтоне появится очередной номинант на почетное место на Арлингтонском кладбище.