Медвежий угол
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Медвежий угол

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О возвращении домой мобилизованных

О возвращении домой мобилизованных

Виктор Анисимов Знаю, тема больная, и пинков я получу очень много, но об этом говорить необходимо.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Пидора мнение меня  не интересует. сгинь, падаль пиндосская! Из какой  помойки  лезете увы, гниды  антироссийские?
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2 час.
ТО
Терехов Олег
Во первых у нас СВО а не Война объявлена. Пусть объявляет Президент войну и тогда всеобщую мобилизацию. Хочется спросить а где вся кадыровская армия? они через три-шесть месяцев как и положено свалили из командировки. Кто сейчас из мобилизованных воюет уже свой долг сполна выполнили пора менять на других, которые сейчас благоденствуют. пусть тоже опыту набираются. Чем больше народу опыту наберется тем лучше. А то как то не красиво получается они что &quot;рыжие &quot; за всех топыриться и головы свои сложить. Что в чеченской что в сирийской операциях всегда отправлялись подразделения на определенный срок 3-6 месяцев и на отдых. И сейчас настало время мужиков поменять. Заодно еще очередную партию предателей родины и паразитов выявить! Тем более понятие до Победы где-то далеко за горизонтом с таким политическим замесом.
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1 час.
ГМ
Георгий Михалев
На фото много красных флагов, значит коммуняки опять баламутят народ. Надо бы их всех в кандалы и на передовую.
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18 мин.

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