Артем Дзюба стал лучшим бомбардиром сборной России: «Я безумно счастлив»

Российский футболист Артем Дзюба побил рекорд по количеству голов за сборную РФ во время товарищеского матча против Гренады, который состоялся 19 марта в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо имени Льва Яшина».
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