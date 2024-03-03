Вернись, я все прощу? Забывшая обо всех обидах Асмус пытается вернуть Харламова

Объектом внимания в мире шоу-бизнеса вновь стали Гарик Харламов и Кристина Асмус. Спустя три года после развода звезда фильмов и сериалов подогрела слухи о возможном воссоединении с экс-супругом, опубликовав в соцсетях фото с неоднозначной подписью.