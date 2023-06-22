Выставки‑пристройства животных из приютов проведут на ВДНХ летом

РИАМО - 22 июн. Фестиваль-пристройство животных из городских приютов состоится на столичной ВДНХ 24 июня, еще 2 таких события запланированы на 15 июля и 19 августа, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
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