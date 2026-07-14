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Девять стран Европы предложили лишить МОК и международные федерации, допустившие россиян, финансирования Евросоюза

Девять стран Европы обратились к Еврокомиссии с предложением исключить Международный олимпийский комитет (МОК) и международные федерации, которые допустили россиян и белорусов на турниры под своей эгидой, из программ финансирования Евросоюза.

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