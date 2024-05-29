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ЕСПЧ завёл дело против Украины из-за пыток российского военного

ЕСПЧ завёл дело против Украины из-за пыток российского военного

Об этом сообщила донецкая правозащитница Ирина Вихорева.фото: wikipedia.org/CC BY-SA 3.0--> В Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) начался процесс «Резников против Украины» в связи с пытками российского военнопленного Дениса Резникова.

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