БлокнотРУ Говорить не о чем: Путин и Трамп не планируют созваниваться – после оскорблений со стороны Дональда диалог рискует не возобновиться вообще «Недоинформированный» президент США в свойственной ему импульсивной манере поставил под угрозу будущее отношений между странами.
"Рыжая бестия" из «отрядов Путина» морально уничтожила президента США в глазах россиян
Комментарии
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Н
Нина
Господин Трамп, учите историю России и не заблуждайтесь, стыдно становится от вашей некомпетентности. Если как Вы себя мните вершителем судеб, так не позорьтесь уж!
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20 час.
Владимир Соловьев
Байден без титров на экране монитора, вообще не представлял себе о чём говорить в эфир. Трамп до конца срока будет балаболить, как Горбачёв и как тот же "барак обамы".
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16 час.
Николай Буглов
Проблема в том, что все главы государств НАТО и имеют слишком низкий IQ , потому им не понять истинное положение дел, потому они находятся в некоторой эйфории, если надеются на какие-либо уступки со стороны России и ещё имеют наглость ставить свои условия. Это всё равно, что Гитлер ставил бы нам свои условия в мае 1945 года. В странах Запада плохо учили истории, а привыкли всё сочинять, но реальность резко отличается от их фантазий. И если нашей стране много дано, то так произошло по тому, что наш народ может дать применение тому, что имеем. И не мелким правителям карликовых государств типа Литвы, Латвии, Эстонии. да и других европейских стран, судить что нам делать, как нам жить и с кем общаться и строить партнерские отношения. Пусть завидуют молча маразматики и брехуны, которых сумела убедить недоучка и психически больная - Грета Тунберг в "зеленых" методах выхода из экологической катастрофы.
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14 час.
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