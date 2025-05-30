"Рыжая бестия" из «отрядов Путина» морально уничтожила президента США в глазах россиян

Николай Буглов

Проблема в том, что все главы государств НАТО и имеют слишком низкий IQ , потому им не понять истинное положение дел, потому они находятся в некоторой эйфории, если надеются на какие-либо уступки со стороны России и ещё имеют наглость ставить свои условия. Это всё равно, что Гитлер ставил бы нам свои условия в мае 1945 года. В странах Запада плохо учили истории, а привыкли всё сочинять, но реальность резко отличается от их фантазий. И если нашей стране много дано, то так произошло по тому, что наш народ может дать применение тому, что имеем. И не мелким правителям карликовых государств типа Литвы, Латвии, Эстонии. да и других европейских стран, судить что нам делать, как нам жить и с кем общаться и строить партнерские отношения. Пусть завидуют молча маразматики и брехуны, которых сумела убедить недоучка и психически больная - Грета Тунберг в "зеленых" методах выхода из экологической катастрофы.