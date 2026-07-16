1Password представила интеграцию 1Password for Claude для безопасного управления учётными данными

Новая интеграция доступна пользователям 1Password на Mac по тарифам Business, Family и Individual. Для работы необходимы настольные и браузерные приложения 1Password и Claude, а запуск происходит на обеих сторонах: менеджер паролей открывает доступ к данным, а ИИ-агент выполняет запросы.