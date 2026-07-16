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Регионы России

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1Password представила интеграцию 1Password for Claude для безопасного управления учётными данными

1Password представила интеграцию 1Password for Claude для безопасного управления учётными данными

Новая интеграция доступна пользователям 1Password на Mac по тарифам Business, Family и Individual. Для работы необходимы настольные и браузерные приложения 1Password и Claude, а запуск происходит на обеих сторонах: менеджер паролей открывает доступ к данным, а ИИ-агент выполняет запросы.

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