1Password представила интеграцию 1Password for Claude для безопасного управления учётными данными

Новая интеграция доступна пользователям 1Password на Mac по тарифам Business, Family и Individual. Для работы необходимы настольные и браузерные приложения 1Password и Claude, а запуск происходит на обеих сторонах: менеджер паролей открывает доступ к данным, а ИИ-агент выполняет запросы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии