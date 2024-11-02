Гордо скачет рыжий демон!

Под покровом тёмной ночи Мася мысли собирает. Между спальней и гостиной бодро мечется и воет, рыжей молнии подобный! То хвостом лица касаясь, то стрелой взлетая к полкам, он кричит, и люди слышат радость в смелом крике Маси!В этом крике - жажда бури! Силу гнева, пламя страсти и уверенность в победе слышат люди в этом крикеМы, нелепые людишки, стонем, мечемся в постели, под подушками готовы спрятать ужас перед Масей.