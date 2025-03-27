Душа компании или Одинокий волк: Как очередность рождения ребенка влияет на его личность

В становлении ✅ЛИЧНОСТИ очередность рождения может играть не меньшую роль, чем пол и генетика. Читайте статью психолога-бихевиориста далее… Гейл Гросс, известный психолог-бихевиорист, педагог, автор книг, рассуждает, как обуславливает судьбу, карьеру, то, первым, вторым или третьим появился ребенок на свет.