Члены правительства Тайваня встретятся с чиновниками США — Financial Times

Встречи с представителями американских властей проведут в Вашингтоне глава Совета по национальной безопасности Тайваня Джозеф Ву и министр иностранных дел острова Линь Цзялун, сообщила 22 августа Financial Times со ссылкой на свои источники.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии