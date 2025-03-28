Десять дней ВСУ пытаются прорваться вглубь Белгородской области: хронология боев

ВСУ за сутки 9 раз пытались прорваться в Белгородскую область, бои идут 10 дней С 18 марта на границе с Белгородской областью продолжаются бои с Вооруженными силами Украины (ВСУ), противник ежедневно предпринимает попытки прорыва в Краснояружский район, где власти оценивают обстановку как сложную.