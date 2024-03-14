Китай, Россия и Иран бросают вызов превосходству США — IRNA

2 дня назад 407 прочитали Американские спецслужбы в своем последнем докладе Конгрессу обвинили Китай, Россию и Иран в том, что они бросают вызов тому, что они назвали нынешним мировым порядком и превосходством Соединенных Штатов, сообщило иранское новостное агентство IRNA.