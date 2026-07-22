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Царьград

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Врачи Екатеринбурга спасли 67-летнего пассажира автобуса от инсульта

Врачи Екатеринбурга спасли 67-летнего пассажира автобуса от инсульта

В Городской клинической больнице №40 Екатеринбурга была оказана высокотехнологичная медицинская помощь 67-летнему жителю Республики Карелия Валерию Волковичу.

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