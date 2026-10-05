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Экс-мэру Сочи назначили 15 лет колонии и штраф в 500 млн рублей за получение взяток

Экс-мэру Сочи назначили 15 лет колонии и штраф в 500 млн рублей за получение взяток

Бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского приговорили к 15 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 500 млн рублей за получение взяток, растрату и легализацию преступных доходов.

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