В Рязани суду по делу журналистов о вымогательстве озвучили новые доказательства

В этот раз беседа шла между Роготовским и Смольяниновой. Ранее в суде было представлено обсуждение теми же лицами суммы для Фролова (100 000 рублей в месяц) и сроков "блока на негатив" (год), теперь озвучили запись обсуждения встречи с ним.
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