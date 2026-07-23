В Рязани суду по делу журналистов о вымогательстве озвучили новые доказательства

В этот раз беседа шла между Роготовским и Смольяниновой. Ранее в суде было представлено обсуждение теми же лицами суммы для Фролова (100 000 рублей в месяц) и сроков "блока на негатив" (год), теперь озвучили запись обсуждения встречи с ним.