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Царьград

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20 тонн креветок из Индии сожгли в порту Санкт-Петербурга

20 тонн креветок из Индии сожгли в порту Санкт-Петербурга

Партия креветок ваннамей из Индии весом около 20 тонн сожжена после того, как ветеринарный досмотр в порту Санкт-Петербурга выявил нарушение температурного режима при транспортировке.

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