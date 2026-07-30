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«Вайлдберриз» держит курс на Казахстан: крупнейший маркетплейс отреагировал на атаки ВСУ

«Вайлдберриз» держит курс на Казахстан: крупнейший маркетплейс отреагировал на атаки ВСУ

«Вайлдберриз» ищет складские помещения в Казахстане Коллаж "Блокнота" Многие владельцы складских помещений в России отказывают в аренде компании, опасаясь стать объектом для украинских дронов.

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Комментарии
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Андрей Матвеев
Алексей Тан
там всё застраховано... да ещё с %-ами.... Но!, если тебе ненавистны стрховые компании... то &amp;quot;можешь дать им по сусалам!!&amp;quot;... И запустить ПЕТУХА!... во какой либо &amp;quot;дворец&amp;quot;.
А ничего страшного. Купит еще, еще раз все уничтожить. И так, пока  не станут  страховать.
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1 м.
Эльвира Величутина
Трусливый у нас бизнес. Это о владельцах складских помещений.
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1 м.
Игорь Кузнецов
Алексей Горшков
Почитайте мой комментарий - я там попытался выявить СМЫСЛ ударов... А с тем, что ЧАСТНАЯ фирма организовывает ЧАСТНУЮ же ВООРУЖЁННУЮ охрану объекта - Я КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕ СОГЛАСЕН !!! Другое дело - БРАТЬ НА СОДЕРЖАНИЕ охраняющее её - но ГОСУДАРСТВЕННОЕ - воинское подразделение! Иначе - если У КАЖДОГО ЧАСТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ будут СВОИ ВООРУЖЁННЫЕ СИЛЫ - МАХНОВЩИНЫ НЕ ИЗБЕЖАТЬ !!!🤔
С 15 августа 2023 года вступил в силу Федеральный закон, которым внесены изменения в Закон Российской Федерации от 11 марта 1992 г. N 2487-I &quot;О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации&quot;. Всё это изложено в: Методические рекомендации по порядку принятия решений о противодействии беспилотным аппаратам на объектах, охраняемых частными охранными организациями (утверждены Федеральной службой войск национальной гвардии РФ, 2023 г.) Относительно &quot;махновщины&quot; - это продумано, нет &quot;верховного руководства&quot; этими ЧОПами, но есть учёт и конроль со чтороны госорганов. Это как охрана складов, например, когда охраннику выдавали оружие. И пусть сам хозяин определяет сколько и кому платить за охрану, у нас сейчас госкапитализм и нет &quot;штатного расписания&quot; в конкретных ЧОП.
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1 м.