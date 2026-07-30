«Вайлдберриз» держит курс на Казахстан: крупнейший маркетплейс отреагировал на атаки ВСУ

А ничего страшного. Купит еще, еще раз все уничтожить. И так, пока не станут страховать.

там всё застраховано... да ещё с %-ами.... Но!, если тебе ненавистны стрховые компании... то &quot;можешь дать им по сусалам!!&quot;... И запустить ПЕТУХА!... во какой либо &quot;дворец&quot;.

Игорь Кузнецов

Алексей Горшков Почитайте мой комментарий - я там попытался выявить СМЫСЛ ударов... А с тем, что ЧАСТНАЯ фирма организовывает ЧАСТНУЮ же ВООРУЖЁННУЮ охрану объекта - Я КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕ СОГЛАСЕН !!! Другое дело - БРАТЬ НА СОДЕРЖАНИЕ охраняющее её - но ГОСУДАРСТВЕННОЕ - воинское подразделение! Иначе - если У КАЖДОГО ЧАСТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ будут СВОИ ВООРУЖЁННЫЕ СИЛЫ - МАХНОВЩИНЫ НЕ ИЗБЕЖАТЬ !!!🤔

С 15 августа 2023 года вступил в силу Федеральный закон, которым внесены изменения в Закон Российской Федерации от 11 марта 1992 г. N 2487-I "О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации". Всё это изложено в: Методические рекомендации по порядку принятия решений о противодействии беспилотным аппаратам на объектах, охраняемых частными охранными организациями (утверждены Федеральной службой войск национальной гвардии РФ, 2023 г.) Относительно "махновщины" - это продумано, нет "верховного руководства" этими ЧОПами, но есть учёт и конроль со чтороны госорганов. Это как охрана складов, например, когда охраннику выдавали оружие. И пусть сам хозяин определяет сколько и кому платить за охрану, у нас сейчас госкапитализм и нет "штатного расписания" в конкретных ЧОП.