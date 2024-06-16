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Главная причина, почему россияне бедные и почему такими останутся

Главная причина, почему россияне бедные и почему такими останутся

Дело вообще не в санкциях и СВО. Дело в том, что даже без них качество жизни граждан постоянно становилось только хуже, и вектор этого движения оставался направлен в сторону обнищания.

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Комментарии
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САША ЛЕПАЕВ
история повторяется . это неизбежно. если власти продолжат в том же духе. народ не выдержит и будет революция как и в 17.. и все пойдет по второму кругу. богатые кто успеет сбегут  а кого здесь прибьют и все отберут. это такое произойдет.Русского лучше не доводить .как говорится не будите лихо.
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53 мин.
Ирина52
Я не знаю, в какой России живете Вы. Видимо, в Москве. А в глубинке - полная деградация  промышленности, деревень, медицины и образования. Так о каких развитых мозгах и о каком прогрессе можно говорить? Разве что в области военной техники. Но это понятно: без нее собственность наших нуворишей перейдет их конкурентам с Запада.
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17 мин.
Ирина52
&quot;УРЯ,уря&quot;- Вам подобные кричали в 1905 и в 1980е. Итог известен: нелеченные социальные болезни столь же опасны, как запущенная онкология. Жить в иллюзиях комфортно, но позиция страуса еще никого не спасла. Прогресс для России возможен только при условии перехода к социализму,понятно, с учетом опыта Китая. Иначе нам светит Третья Мировая или внутренняя интервенция, для которой каналом служат нынешние  мигранты и их покровители из бизнеса и чиновничьих структур.
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6 мин.

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