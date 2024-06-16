Главная причина, почему россияне бедные и почему такими останутся

САША ЛЕПАЕВ история повторяется . это неизбежно. если власти продолжат в том же духе. народ не выдержит и будет революция как и в 17.. и все пойдет по второму кругу. богатые кто успеет сбегут а кого здесь прибьют и все отберут. это такое произойдет.Русского лучше не доводить .как говорится не будите лихо.

Ирина52 Я не знаю, в какой России живете Вы. Видимо, в Москве. А в глубинке - полная деградация промышленности, деревень, медицины и образования. Так о каких развитых мозгах и о каком прогрессе можно говорить? Разве что в области военной техники. Но это понятно: без нее собственность наших нуворишей перейдет их конкурентам с Запада.