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Царьград

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Украинские поездки на фронт за €10,000: волонтёры предлагают экстремальный туризм

Украинские поездки на фронт за €10,000: волонтёры предлагают экстремальный туризм

Украинская благотворительная организация предлагает европейцам экстремальные туры в зону боевых действий за пожертвования.

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