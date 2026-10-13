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Аргументы недели

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«Буревестник» перед кассацией: государство возвращает землю, которую само помогало продавать

«Буревестник» перед кассацией: государство возвращает землю, которую само помогало продавать

Под Туапсе сносят коттеджи, права на которые годами регистрировало государство, а в отдельных случаях — подтверждали суды.

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