Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

10 274 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Mikhail Stepanov
    Ублюдки чухонские!В Эстонии одобрил...
  • Модест
    Русские - это национальность, россияне - жители страны Россия. Какое отношение имеют россияне к местным выборам у чух...В Эстонии одобрил...
  • Модест
    А давайте в Нью-Йорке, Лондоне, Париже, Берлине и Тель-Авиве свою полицию заведём. Там тоже наши соотечественники жив...Россия ввязываетс...

Сэр, халява кончилась. Украина получает «ноу» вместо поставок ракет

Сэр, халява кончилась. Украина получает «ноу» вместо поставок ракет

Да иди ты на. Лицо Орбана - бесценно!!   Самый страшный сон украинского диктатора, недопрезидента Зеленского начинает сбываться — бывшие западные «партнёры» не просто держат фигу в кармане, а откровенно показываю ему дулю в лицо.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх