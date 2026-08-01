Times of Israel: США призвали граждан покинуть Ближний Восток

Посольства США в Израиле и на Ближнем Востоке призвали американских граждан избегать поездок и быть готовыми к отъезду из-за нарастающей напряженности в отношениях с Ираном, что может привести к неожиданной эскалации конфликта.
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