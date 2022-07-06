Наслідки російського обстрілу, зерносховища в Донецькій області, Україна, 31 травня 2022 року США закликають G20 натиснути на Росію для вирішення зернової кризи Глобальна продовольча безпека опиниться в центрі уваги учасників зустрічі міністрів закордонних справ Великої двадцятки Великої двадцятки Питання продовольчої та енергетичної безпеки опиняться у центрі уваги учасників зустрічі міністрів закордонних справ країн G20, […] Сообщение США закликають G20 натиснути на Росію для вирішення зернової кризи появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.