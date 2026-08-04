Евросоюз предложил усилить поддержку Марокко на фоне миграционного кризиса Евросоюз решил увеличить помощь Марокко, чтобы не допустить нов.
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Евросоюз предложил усилить поддержку Марокко на фоне миграционного кризиса Евросоюз решил увеличить помощь Марокко, чтобы не допустить нов.
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