Певица Вера Брежнева снялась в облегающем комбинезоне и без макияжа

Певица и актриса Вера Брежнева снялась в новом образе. Знаменитость опубликовала видео в Instagram. Перед камерой 42-летняя Вера Брежнева предстала в черном облегающем комбинезоне с декольте, который подчеркнул ее фигуру.
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