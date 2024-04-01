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Певица Вера Брежнева снялась в облегающем комбинезоне и без макияжа

Певица Вера Брежнева снялась в облегающем комбинезоне и без макияжа

Певица и актриса Вера Брежнева снялась в новом образе. Знаменитость опубликовала видео в Instagram. Перед камерой 42-летняя Вера Брежнева предстала в черном облегающем комбинезоне с декольте, который подчеркнул ее фигуру.

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