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Сбежавший из России Бурковский отреагировал на смерть Александра Маслякова

Сбежавший из России после начала спецоперации ВС РФ по демилитаризации и денацификации Украины актер Андрей Буковский поделился своими  соболезнованиями по поводу смерти Александра Маслякова, заслуженного работника искусств РФ.

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