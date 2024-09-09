Сбежавший из России Бурковский отреагировал на смерть Александра Маслякова

Сбежавший из России после начала спецоперации ВС РФ по демилитаризации и денацификации Украины актер Андрей Буковский поделился своими соболезнованиями по поводу смерти Александра Маслякова, заслуженного работника искусств РФ.
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