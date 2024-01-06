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«Промесу нельзя лететь, если в ОАЭ не дадут гарантий. И не нужно строить иллюзии, что он может куда-то уехать играть. Ни одна страна не защитит его так, как Россия». Гладилин о Квинси

«Промесу нельзя лететь, если в ОАЭ не дадут гарантий. И не нужно строить иллюзии, что он может куда-то уехать играть. Ни одна страна не защитит его так, как Россия». Гладилин о Квинси

– Появилась информация, что Промеса могут экстрадировать из ОАЭ в Нидерланды, а «Спартак» будет проводить сборы в Дубае.

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