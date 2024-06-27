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Царьград

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The Economis: Киев попал в десятку худших городов мира для жизни в 2024 году

The Economis: Киев попал в десятку худших городов мира для жизни в 2024 году

Столица Украины заняла 165 строчку из 173 в рейтинге мировых городов, пригодных для жизни.Журнал The Economist считает, что Киев достоин быть лишь в антирейтинге мировых столиц.

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