Кристина Орбакайте не говорила на общественно — политические темы со времен начала СВО. Однако после того как она совершила свой последний концерт в РФ (в Санкт-Петербурге), девушка решила дать интервью, в котором призналась, что есть вещи на Родине, тяготящие ее.