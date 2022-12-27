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Рэшфорд про «МЮ»: «Другой образ мышления по сравнению с прошлым сезоном. Это совсем другая команда, играющая в другой футбол»

Рэшфорд про «МЮ»: «Другой образ мышления по сравнению с прошлым сезоном. Это совсем другая команда, играющая в другой футбол»

Маркус Рэшфорд рассказал об изменении психологии «Манчестер Юнайтед». Манкунианцы обыграли «Ноттингем Форест» (3:0) в матче 17-го тура чемпионата Англии.

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