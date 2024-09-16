Продвижение армии РФ к Часову Яру: боевики ВСУ несут большие потери Скриншот видео 882 прочтения Сегодня Расчет Запада при атаке на Курскую область был на два варианта: либо чрезмерно жесткий ответ России, который бы позволил без всяких оговорок применить все то же дальнобойное оружие, либо на то, что Россия откажется от наступления в Донбассе и перебросит в приграничье основные силы, что позволило бы Киеву начать наступление на других важных участках.