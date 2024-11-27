«Только в целях обороны»: Пентагон подтвердил разрешение Украине наносить удары

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Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
Россия в научных целях тоже решила провести научные эксперименты для спасения америки. Россия вполне может в научных целях запустить Сармат, не с ядерной боеголовкой, по Йеллоустонскому супервулкану или взорвать на разломе тектонических плит в тихом океане. В этой зоне тектоническая плита Хуан-де-Фука погружается под Северо-Американскую плиту. Проще говоря, дно Тихого океана уходит под континент. Это подводный геологический разлом, который протянулся почти на 900 километров вдоль западного побережья Северной Америки, от севера штата Калифорния до канадского острова Ванкувер. Ну что поделать если что то в результате научного эксперимента пойдет не так... Печалька будет, ну это уже другая история… Вырисовывается печалька…
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