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ВСУ предприняли попытку тактического наступления у посёлка Торское в ДНР

ВСУ предприняли попытку тактического наступления у посёлка Торское в ДНР

Русская армия ведёт ожесточённые бои в районе населённого пункта Торское.Бойцы Западного военного округа ВС России ведут оборонительные бои возле населённого пункта Торское, расположенного в ДНР, отражая атаки противника, который пытается наступать.

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