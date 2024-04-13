Резников стал руководителем Безопасных и оборонных программ в Институте будущего

Экс-министр обороны Украины Алексей Резников получил новое назначение. Он занял должность директора программ безопасности и обороны в Институте будущего, сообщил в своем Facebook соучредитель организации Игорь Лиски.
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