Пловец из Архангельской области стал победителем первенства России

В городе Обнинске Калужской области завершилось первенство России по плаванию среди юниоров и юниорок 2006–2008 года рожденияВ городе Обнинске Калужской области завершилось первенство России по плаванию среди юниоров и юниорок 2006–2008 года рожденияВ соревнованиях приняли участие 920 сильнейших молодых пловцов из 60 регионов страны.
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