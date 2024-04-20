Прогноз магнитных бурь на неделю с 22 по 28 апреля 2024 года: сколько баллов по мощности ожидать Алиса БронскаяПрогноз возникновения геомагнитных возмущений в период с 22 по 28 апреля 2024 года уже составлен экспертами Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской Академии наук и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения.
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