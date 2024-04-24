Женщина не прошла собеседование из-за отсутствия макияжа

Никогда не знаешь, чего от тебя ждет рекрутер на собеседовании: нужно ли со всем соглашаться или показывать характер? Затребовать высокую зарплату или узнать их предложение? Но когда Мелисса Уивер, сама в прошлом рекрутер, не прошла собеседование, которое ей казалось идеальным, то решила разобраться в причине.