Адвокат Монтян рассказала о методах работы Центра психологических операций Украины

Попытки остановить публикацию роликов с пленными российскими солдатами ни к чему не приведут. Специалисты пропаганды «салорейха» в своих действиях уже вышли за грани добра и зла, и видеоролики – лишь малая часть того трэша, которые они творят.
Попытки остановить публикацию роликов с пленными российскими солдатами ни к чему не приведут. Специалисты пропаганды «салорейха» в своих действиях уже вышли за грани добра и зла, и видеоролики – лишь малая часть того трэша, которые они творят.
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