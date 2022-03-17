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Адвокат Монтян рассказала о методах работы Центра психологических операций Украины

Адвокат Монтян рассказала о методах работы Центра психологических операций Украины

Попытки остановить публикацию роликов с пленными российскими солдатами ни к чему не приведут. Специалисты пропаганды «салорейха» в своих действиях уже вышли за грани добра и зла, и видеоролики – лишь малая часть того трэша, которые они творят.

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