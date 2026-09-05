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Царьград

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Родину не меняю: Валерий Леонтьев всё сказал. Но визит в Россию фанатов поразил

Родину не меняю: Валерий Леонтьев всё сказал. Но визит в Россию фанатов поразил

Родину не меняю: Валерий Леонтьев всё сказал. Но визит в Россию фанатов поразил. Ещё в августе прошлого года артист признался, что "цена возвращения на сцену велика", но он не меняет "родину, друзей, своё отношение к публике".

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