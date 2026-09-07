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Пожарная отрасль: инвестиции в противопожарную защиту

Пожарная отрасль: инвестиции в противопожарную защиту

Компания «Эридан» (Свердловская область), производитель взрывозащищенного оборудования для систем автоматической противопожарной защиты (САПЗ) и видеонаблюдения, открыла в городе Березовском новый модернизированный комплекс площадью 2,2 тыс.

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