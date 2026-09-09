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Леди Гагу заподозрили в тайной свадьбе с Майклом Полански

Леди Гагу заподозрили в тайной свадьбе с Майклом Полански

Близкое окружение Леди Гаги (настоящее имя — Стефани Джоанн Анджелина Джерманотта) полагает, что певица могла тайно выйти замуж за бизнесмена Майкла Полански.

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