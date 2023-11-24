Зачем США возрождают технологию «летающего крыла»

@ Tech. Sgt. William OBrien/U.S. Air Force Tекст: Алёна Задорожная,Евгений Поздняков,Илья Абрамов В США провели испытания бомбардировщика B-21 Raider, созданного в соответствии со схемой «летающего крыла».
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