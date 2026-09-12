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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Хуан-Пабло Монтойя: «На месте Ферстаппена я бы тоже остался в «Ред Булл». Там ради него готовы на все»

Бывший пилот «Формулы-1» Хуан-Пабло Монтойя рассказал, что не был удивлен решением Макса Ферстаппена продлить контракт с « Ред Булл » на улучшенных условиях и согласиться выступать за команду до 2030 года.

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